Marc Marquez pigliatutto anche ad Assen Bezzecchi 2° davanti a Bagnaia | caduta e infortunio per Alex Marquez

In un emozionante weekend di MotoGP ad Assen, Marc Marquez si conferma ancora una volta il protagonista indiscusso, conquistando la vittoria nella gara lunga e allungando la sua leadership nel campionato 2025. La sfida si fa sempre più avvincente, con Bezzecchi che sorprende tutti con un secondo posto stellare sulla Aprilia e Bagnaia che, tra alti e bassi, non riesce a mantenere il ritmo. Ma l'attenzione è tutta per le sorti di Alex Marquez, vittima di una caduta che potrebbe cambiare le carte in tavola. Continua a leggere.

Marc Marquez vince anche la gara lunga del GP d'Olanda e allunga in vetta alla classifica della MotoGP 2025 sfruttando la caduta (con infortunio) del fratello Alex. Splendido 2° Bezzecchi con l'Aprilia: 3° Pecco Bagnaia protagonista di un passaggio a vuoto a metà gara.

