Marc Marquez | Oggi ho vinto ma non ero il più veloce sono dispiaciuto per mio fratello Alex

Il Gran Premio di Olanda 2025 si è concluso con una sorpresa emozionante: Marc Marquez ha conquistato la vittoria, anche se non era il più veloce in pista. Dopo una gara avvincente ad Assen, lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua tenacia. Ma, nel cuore, Marquez confessa di essere dispiaciuto per suo fratello Alex, evidenziando quanto la passione per la MotoGP sia fatta di successi e solidarietà.

Si è da poco concluso il Gran Premio di Olanda 2025, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Al termine dei 26 giri previsti, sul circuito di Assen, la vittoria è stata conquistata da Marc Marquez che, dopo la Sprint Race di ieri, ipoteca il primo posto anche nella gara lunga. Lo spagnolo, partito dalla quarta piazza, non ha mai subito attacchi da dietro, risultando quasi insuperabile. Secondo un ottimo Marco Bezzecchi (Aprilia,+0.635) che non è mai riuscito ad attaccare la Ducati del leader del Mondiale. Completa il podio Francesco Bagnaia (+2.666) che, dopo una buona partenza, ha sofferto nei giri centrali della gara per poi riprendersi nel finale.

