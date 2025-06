Manutenzione straordinaria delle barriere stradali | interventi programmati sul ponte

Martedì 1 e mercoledì 2 luglio, il Comune di Ferrara eseguirà interventi programmati sulla manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza sul ponte di via Eridano.

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara

AVVISO ALLA CITTADINANZA – LAVORI STRADALI A VILLASTANZA Si informa che, a partire da metà giugno 2025, nella frazione di Villastanza sono in corso provvedimenti viabilistici provvisori per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione str

