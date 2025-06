Mangiano caramelle rubate da una valigia e vanno in overdose | ricoverati 4 addetti aereoportuali

Una scena surreale si è svolta venerdì sera all'aeroporto di Fiumicino, quando quattro addetti alle operazioni di bagaglio, pensando di trovare mentine nella valigia di un passeggero, hanno consumato caramelle rubate e sono finiti in ospedale per intossicazione da marijuana. Un episodio che mette in luce i rischi di superficialità e scarsa attenzione nel mondo del lavoro aeroportuale, con conseguenze inattese e potenzialmente pericolose.

Hanno rubato delle caramelle dalla valigia di un passeggero pensando fossero mentine, ma sono finiti in ospedale per intossicazione da marijuana. È successo venerdì sera, intorno alle 22.30, a quattro addetti aeroportuali di Fiumicino, di età compresa fra i 20 e i 30 anni e dipendenti della handling Aviation Service, mentre stavano scaricando i bagagli del volo Wizz Air agli arrivi del terminal. I quattro sono stati tutti ricoverati negli ospedali Grassi di Ostia e al Sant’Eugenio: il più grave è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata, mentre un ragazzo di 22 anni è stato dimesso ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mangiano caramelle rubate da una valigia e vanno in overdose: ricoverati 4 addetti aereoportuali

In questa notizia si parla di: caramelle - valigia - ricoverati - addetti

Mangiano caramelle rubate da una valigia e vanno in overdose: ricoverati 4 addetti aereoportuali.

Mangiano caramelle rubate da una valigia e vanno in overdose: ricoverati 4 addetti aereoportuali - Un addetto è finito in terapia intensiva dopo averne mangiate una decina. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Ischia, intossicati dalle caramelle lasciate dai turisti: ricoverati tre addetti alle pulizie - Ischia, intossicati dalle caramelle lasciate dai turisti: ricoverati tre addetti alle pulizie In osservazione breve intensiva presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, non sono in pericolo di vita. Da rainews.it