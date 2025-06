Mangiano caramelle alla marijuana rubate da una valigia a Fiumicino e 4 addetti ai bagagli finiscono in overdose

caramelle alla marijuana rubate da una valigia a Fiumicino. Quattro addetti ai bagagli hanno avuto gravi conseguenze, con uno in terapia intensiva, scatenando un’indagine della Polizia. Un episodio surreale che mette in luce i rischi nascosti dietro situazioni apparentemente innocue. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste caramelle?

Uno di loro è in terapia intensiva e sul caso indaga la Polizia Una vicenda che ha del surreale sia per le premesse che, soprattutto, per le conseguenze finali. Hanno accusato un malore dopo aver mangiato delle caramelle trovate tra i bagagli appena scaricati: non erano mentine qualsiasi, ma.

