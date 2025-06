Manchester City in attesa del verdetto per le violazioni del Fairplay finanziario l’ex City Borson | Prima decidono meglio sarà

Il Manchester City attende con trepidazione il verdetto finale sulle presunte violazioni del Fairplay Finanziario, un caso che ha scosso il mondo del calcio e alimentato mille discussioni. Stefan Borson, ex consulente finanziario del club, commenta questa lunga attesa, sottolineando le incognite e le sfide che si celano dietro ogni decisione. La situazione è ancora tutta da decifrare, lasciando i tifosi e gli esperti in bilico tra speranza e preoccupazione.

Le parole dell'ex consulente finanziario del Manchester City Stefan Borson sull'attesa del verdetto per la violazione del fairplay finanziario Il Manchester City è ancora in attesa della sentenza sul caso delle 115 presunte violazioni del Fairplay Finanziario. Il procedimento, conclusosi con un'udienza indipendente nel dicembre 2024, non ha ancora prodotto un verdetto, alimentando speculazioni su

