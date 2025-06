Manchester City-Al Hilal Inzaghi cerca l' impresa per ritrovare l' Inter | pronostico

L’ottavo di finale al Mondiale si preannuncia infuocato: Manchester City e Al Hilal pronti a sfidarsi, mentre Inzaghi cerca l’impresa per eliminare la squadra di Guardiola. Un risultato storico potrebbe riaccendere il passato di Simone, regalando emozioni e sorprese. La sfida è aperta: chi avrà la meglio?

L'Al Hilal vince e si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club Inzaghi troverà il City e se dovesse riuscire nell'impresa potrebbe affrontare l'Inter ai quarti

