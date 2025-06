Manchester City-Al Hilal il pronostico del Mondiale per Club | combo ok opzione 1° tempo

Il Mondiale per Club entra nel vivo della sua fase decisiva, con le sfide ad eliminazione diretta che promettono spettacolo e sorprese. Manchester City e Al Hilal si preparano a sfidarsi in un match che potrebbe scrivere nuove pagine di storia, mentre le altre gare di oggi e quella notturna tra lunedì e martedì sono attese come vere e proprie battaglie sportive. Scopriamo insieme il pronostico più affidabile e le opzioni per non perdere nulla!

Archiviata la fase a gironi, il Mondiale per Club è entrato nella seconda e decisa parte, con le sfide ad eliminazione diretta che hanno emesso le prime sentenze. Due sono gli ottavi di finale già disputati e che hanno consegnato a Palmeiras e Chelsea il biglietto per i quarti. PSG-Inter Miami e Flamengo-Bayern Monaco saranno le gare odierne, mentre nella notte tra lunedì e martedì, con fischio d'inizio alle ore 3, ci sarà il match tra Manchester City ed Al Hilal, che si affronteranno nella cornice del Camping World Stadium di Orlando. La formazione inglese è arrivata a questo appuntamento vincendo il proprio girone a punteggio pieno ed impressionando soprattutto nell'ultima gara disputata contro la Juventus, vinta nettamente con il punteggio di 5-2, che dimostra come i Citizens siano una candidata alla vittoria finale.

