Mamma torinese dona parte del fegato e salva la figlia neonata | trapianto riuscito alla perfezione all’ospedale Molinette

In un gesto di amore e coraggio senza precedenti, una mamma torinese ha donato una parte del suo fegato per salvare la vita della sua neonata. L’intervento, eseguito all’ospedale Molinette, ha rappresentato un traguardo innovativo e di grande speranza. La forza di questa famiglia dimostra come il sacrificio possa diventare il più grande atto di amore: il trapianto è riuscito alla perfezione, aprendo nuove frontiere nella medicina pediatrica.

Nei giorni scorsi una bimba torinese di meno di 6 mesi di età e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta: il trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla mamma 32enne e l’autotrapianto di vena giugulare per sostituire la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: mamma - torinese - fegato - trapianto

Mamma torinese dona parte del fegato e salva la figlia neonata: trapianto riuscito alla perfezione all’ospedale Molinette https://ift.tt/FahJM30 Vai su X

Mamma dona parte del fegato e salva la figlia di 6 mesi con un trapianto mai eseguito prima in Italia; Neonata salvata alle Molinette con trapianto di parte del fegato donato dalla mamma; TORINO Trapianto: mamma dona parte sinistra del fegato alla figlia.

TORINO – Trapianto: mamma dona parte sinistra del fegato alla figlia - Nei giorni scorsi una bimba torinese di meno di 6 mesi di età e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito ... Segnala obiettivonews.it

Torino, bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma ... Si legge su tg24.sky.it