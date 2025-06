Mamma e figlio piccolo travolti per strada dopo l’impatto non si è fermato | è caccia aperta al pirata

Le strade di Roma si confermano un campo minato, dove pedoni innocenti come mamma e bambino sono vittime di incidenti gravissimi. Dopo l’ultimo tragico impatto, la caccia al pirata della strada è aperta, ma la città sembra non riuscire a fermare questa escalation di pericolo. Mentre le autorità intensificano i controlli, l’emergenza più urgente resta: garantire sicurezza e tutela a chi ogni giorno affronta il traffico cittadino.

Le strade della Capitale diventano ogni giorno più pericolose. Tra buche, traffico caotico e alta velocità , i pedoni pagano il prezzo più alto. Famiglie, lavoratori, studenti. Nessuno è al sicuro. I numeri raccontano una realtà drammatica, che cresce con il caldo, le ferie e i rientri notturni. Leggi anche: Caos voli, la denuncia del Codacons: come ottenere i rimborsi Roma vive un'emergenza senza sosta. Gli incidenti gravi si susseguono. Le cronache riportano vittime quasi ogni giorno. Le moto si schiantano, le auto travolgono, i pirati scappano. Ogni quartiere conta feriti e lutti. Nessuna zona si salva, né il centro né le periferie.

