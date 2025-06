Mamma dona parte del fegato alla figlia di 6 mesi con una grave malformazione | salvata con un intervento mai eseguito prima in Italia

In un gesto di straordinaria generosità e coraggio, una mamma ha donato parte del suo fegato alla sua piccola di sei mesi, affetta da una grave malformazione delle vie biliari. L’intervento, mai realizzato prima in Italia, si è svolto presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, rappresentando un record medico e una speranza di vita per questa piccola guerriera. La lotta per la sopravvivenza prosegue, dimostrando che il cuore e la talento medico possono superare ogni limite.

