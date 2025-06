Malpensa Linate e Orio nel caos | blackout al radar disagi per migliaia di passeggeri

Il caos si diffonde tra Malpensa, Linate e Orio al Serio: un blackout al radar ha causato disagi per migliaia di passeggeri, con voli bloccati e deviazioni improvvise. La causa? Un guasto al centro di controllo di Milano, che ha messo in crisi la gestione dello spazio aereo del Nord-Ovest italiano. In un momento cruciale per i viaggiatori, l'intera rete aeroportuale si trova a dover affrontare una sfida senza precedenti, con ripercussioni ancora da valutare.

È partito tutto da Milano Malpensa, il principale scalo internazionale lombardo, dove nel tardo pomeriggio di ieri decine di voli sono stati improvvisamente bloccati a terra o deviati a causa di un guasto alla rete radar che controlla lo spazio aereo del Nord-Ovest italiano. Il problema, verificatosi al Centro di controllo d’area di Milano gestito . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

