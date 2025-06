Malore sul lungomare muore donna di 79 anni

Un dramma improvviso scuote il suggestivo lungomare di Civitanova: una turista umbra di 79 anni, Fernanda Manni, ha perso la vita a causa di un malore fulmineo mentre trascorreva una tranquilla domenica in spiaggia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il suo cuore si è fermato. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come una giornata di relax possa trasformarsi in tragedia in poche ore.

Civitanova, 29 giugno 2025 – Tragedia all’ora pranzo sul lungomare di Civitanova, in un piccolo piazzale davanti al ristorante Oasi. Una donna accusa un malore e muore poco dopo. La vittima è Fernanda Manni, 79 anni, turista umbra che stava trascorrendo la domenica sulla costa. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla, ma è stato inutile. L’allarme è scattato intorno alle 12,30. «Quando siamo arrivati c’erano già i sanitari, abbiamo fatto le manovre di primo soccorso con loro ma la signora non era più cosciente», sono le parole di Giorgio Ercolani uno dei bagnini in servizio questa mattina, intervenuto con un collega in soccorso della 79enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore sul lungomare, muore donna di 79 anni

