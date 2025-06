Malore per addetti ai bagagli a Fiumicino | Mangiate caramelle alla marijuana trovate nella stiva di un aereo

Un episodio inquietante scuote l’aeroporto di Fiumicino: quattro addetti ai bagagli finiscono in ospedale dopo aver consumato caramelle alla marijuana trovate nella stiva di un aereo. La vicenda, ancora al centro di indagini, solleva dubbi sulla sicurezza e sulla gestione dei controlli. Mentre si approfondiscono le circostanze, il timore di rischi nascosti diventa sempre più palpabile. Gli sviluppi della vicenda sono destinati a fare chiarezza su questo inquietante episodio.

Quattro addetti ai bagagli dell’aeroporto di Fiumicino sono finiti in ospedale dopo aver accusato un malore. Il più grave è ricoverato ancora in terapia intensiva. L’allarme è scattato l’altra sera intorno alle 22.30. Hanno raccontato di aver trovato nella stiva di un aereo tra le valigie una busta con delle caramelle, alla marijuana, che hanno mangiato e poco dopo si sono sentiti male. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polaria. Gli agenti, al lavoro per ricostruire l’accaduto, hanno sequestrato le caramelle che verranno analizzate. Ascoltati già un paio di addetti coinvolti. Si attendono nei prossimi giorni gli esiti degli esami tossicologici che forniranno risposte sulle sostanze assunte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Malore per addetti ai bagagli a Fiumicino: “Mangiate caramelle alla marijuana trovate nella stiva di un aereo”

Uno di loro è in terapia intensiva. Le pastiglie erano tra i bagagli di voli di compagnie low cost. Sul caso indaga la polizia

