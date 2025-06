Malore in spiaggia turista si accascia sul bagnasciuga con la testa in acqua e rischia di annegare Salvata dal genero e dai bagnini

Una domenica da brividi a Bibione: una turista austriaca di 68 anni si accascia in acqua, rischiando il peggio. Per fortuna, il rapido intervento del genero e dei bagnini ha evitato una tragedia, dimostrando come il pronto soccorso possa fare la differenza tra vita e morte. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere sempre vigili e pronti a intervenire in situazioni di emergenza in spiaggia.

BIBIONE - Attimi di paura questa mattina, domenica 29 giugno, a Bibione, in piazzale Zenith, dove una turista austriaca di 68 anni √® stata colta da un improvviso malore mentre si trovava sul. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Malore in spiaggia, turista si accascia sul bagnasciuga con la testa in acqua e rischia di annegare. Salvata dal genero e dai bagnini

