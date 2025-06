Mal comune ma nessun gaudio l’Italia e l’Europa nella morsa del caldo | fino a quando durerà

L’Italia e l’Europa sono alle prese con un’ondata di caldo senza precedenti, che sta mettendo a dura prova salute e quotidianità. La morsa della temperatura tornerà a salire nei prossimi giorni, superando i 40 gradi in molte città, grazie all’impetuoso anticiclone Pluto. Questa fase climatica anomala, con temperature ben oltre le medie stagionali, rischia di prolungarsi, lasciandoci con un senso di incertezza sul futuro. Una condizione che...

Il caldo torrido sta imperversando sull’Italia, e non ci sono buone notizie in arrivo su questo fronte. Nei prossimi giorni è prevista una nuova “pulsazione” dell’anticiclone Pluto. Con ogni probabilità, secondo gli esperti meteorologi, le temperature schizzeranno fino a 39-40 gradi. Saranno colpite molte città del nostro Paese. Si tratta di una fase meteo climatica anomala con 7-8 gradi in più rispetto alle medie del periodo. Una condizione che sta interessando praticamente tutto il centro ed il sud dell’Europa. Ma fino a quando durerà? – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com