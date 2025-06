Maggio verso l’Entella. Piace il milanista Eletu.

Il calcio di oggi è fatto di scelte delicate e opportunità che cambiano il destino dei giovani talenti. Matteo Maggio, promettente attaccante classe 2002, potrebbe presto lasciare la Reggiana per approdare alla Virtus Entella, una mossa che potrebbe svelare nuove sfide e possibilità di crescita. La decisione tra prestito o cessione definitiva sarà determinante, ma una cosa è certa: il suo talento ha ancora tanto da esprimere.

Le strade di Matteo Maggio e della Reggiana sembrano destinate a separarsi dopo una sola stagione. L'attaccante classe 2002 potrebbe infatti passare alla Virtus Entella che nelle ultime ore lo ha cercato con insistenza. Il ds Fracchiolla sta riflettendo su quale potrebbe essere la soluzione migliore (prestito o cessione a titolo definitivo) per un giocatore che ha certamente dei colpi importanti, ma non sembra essere molto adatto alle richieste tattiche di Dionigi. L'ex Pro Vercelli dà infatti il meglio come punta 'esterna' in un 4-3-3 o in un 3-4-3, con la possibilità di giocare largo e in velocità, mentre il tecnico granata (che riconfermerà il 3-4-2-1 o 3-5-2 a seconda delle esigenze) in quel ruolo predilige giocatori in grado di stare più dentro al campo (come Portanova e Girma, appunto) e a supporto della punta centrale.