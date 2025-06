Madre e figlio di quattro anni investiti a Roma da un'auto pirata | fuggito il conducente

Una tragedia sfiorata a Roma: madre e figlio di quattro anni investiti da un'auto pirata, che si è subito data alla fuga. La donna, 32 anni, originaria del Bangladesh, e il piccolo sono stati trasportati in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle strade e la necessità di trovare l'autore di questa fuga ignobile. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

La donna, una 32enne originaria del Bangladesh, e il figlio di appena quattro anni, sono stati portati in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlio - quattro - anni - madre

I quattro motivi per cui tuo figlio dovrebbe (sempre) dormire abbastanza: la spiegazione degli esperti - Il sonno è un “nutriente invisibile” fondamentale per il benessere dei bambini. Gli esperti sottolineano che dormire abbastanza influisce su crescita, immunità, apprendimento ed equilibrio emotivo.

Biella, madre denuncia: violentata da un muratore sotto gli occhi del figlio di 4 anni Tutti i dettagli su Rainews.it Vai su Facebook

Mamma e figlio affrontano insieme l'esame di maturità a Pesaro; Botte alla madre: 2 anni e un corso di recupero; Oscar, il cane infermiere: “Così ha salvato mio figlio”.

Abusava del figlio e filmava le violenze: madre condannata a quattro anni e dieci mesi - la Nazione - Firenze, 11 febbraio 2025 – Quattro anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Segnala lanazione.it

Madre denuncia: violentata da un muratore sotto gli occhi del figlio di quattro anni - Una donna ha denunciato di essere stata violentata davanti al figlio di quattro anni da un muratore che stava ristrutturando la sua casa. Secondo msn.com