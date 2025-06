M3GAN 2.0 | la nuova bambola Amelia è ispirata a Michelle Pfeiffer e sembra Jessica Rabbit

Scopri l'affascinante storia dietro Amelia, la nuova bambola robotica di M3GAN 2.0, che unisce il fascino di Michelle Pfeiffer a un look inconfondibile come Jessica Rabbit. Gerard Johnstone, regista del sequel, rivela come l’ispirazione sia nata da una scelta audace, ma invita anche a riflettere sui rischi dell’intelligenza artificiale. Un mix di stile e inquietudine che ti lascerà senza fiato.

Gerard Johnstone, regista di M3GAN 2.0, racconta l'origine del design di Amelia e riflette sui rischi dell'intelligenza artificiale. Il regista Gerard Johnstone ha svelato l'insospettabile ispirazione dietro Amelia, la nuova bambola robotica che debutterà in M3GAN 2.0, sequel del film horror di successo. In un'intervista a Variety, Johnstone ha raccontato che il punto di partenza era l'iconica Michelle Pfeiffer in Scarface, ma il risultato finale ha sorpreso tutti. Amelia, l'avversaria di M3GAN "Alla fine, Amelia somiglia molto di più a Jessica Rabbit", ha ammesso con ironia. "Per me è stato un po' come giocare con le bambole da adulto, un sogno che si realizza". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - M3GAN 2.0: la nuova bambola Amelia è ispirata a Michelle Pfeiffer e sembra Jessica Rabbit

In questa notizia si parla di: amelia - m3gan - bambola - michelle

M3GAN 2.0 è al cinema: Megan e Amelia si scontrano in una clip del sequel in anteprima esclusiva - Preparati a un brivido mozzafiato: M3GAN torna al cinema con un sequel che promette suspense e sorprese.

Annabelle 3 usciva negli USA 6 anni fa 'Il film si svolge poco dopo gli eventi in cui i demonologi Ed e Lorraine Warren portano Annabelle nella loro "stanza dei manufatti" ,dove la bambola viene chiusa in una teca. Tuttavia, una notte, la figlia di dieci anni dei Vai su Facebook

M3GAN 2.0: la nuova bambola Amelia è ispirata a Michelle Pfeiffer e sembra Jessica Rabbit.

M3GAN 2.0: la nuova bambola Amelia è ispirata a Michelle Pfeiffer e sembra Jessica Rabbit - Il regista Gerard Johnstone ha svelato l'insospettabile ispirazione dietro Amelia, la nuova bambola robotica che debutterà in M3GAN 2. Riporta msn.com

M3GAN 2.0, la spiegazione del finale: la bambola killer dotata di intelligenza artificiale sopravviverà per uccidere ancora? - 0: la bambola IA è davvero stata fermata o tornerà a uccidere ancora? Secondo cinefilos.it