Lutto e odio | a Teheran i funerali diventano propaganda

La morte, in Iran, si trasforma in un potente strumento di propaganda, dove il lutto diventa simbolo di resistenza e fede. Nella teologia rivoluzionaria del clero sciita, i martiri sono eroi eterni, celebrati come difensori della Rivoluzione islamica. La stessa agenzia che si occupa dei veterani di guerra, nata durante la guerra Iran-Iraq, incarna questa visione di sacrificio supremo. È un’immagine che continua a plasmare la narrativa politica e sociale del Paese.

Nella teologia rivoluzionaria del clero sciita iraniano la morte non è la fine di tutto. Anzi nella narrativa della Repubblica islamica chi cade lottando per difendere la Rivoluzione islamica e i suoi obiettivi è considerato un martire. La stessa agenzia governativa che si prende cura dei veterani di guerra – non va dimenticato che all’indomani dell’avvento di Ruhollah Khomeini al potere scoppiò la decennale guerra Iran-Iraq – si chiama Fondazione dei Martiri. Inoltre, il 13 del mese di Esfand (che inizia il 20 febbraio) è celebrato nel paese come il Giorno dei martiri. Date le premesse, è del tutto normale che, finita la guerra dei 12 giorni con Israele, l’Iran abbia organizzato grandi funerali di stato per i propri caduti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lutto e odio: a Teheran i funerali diventano propaganda

