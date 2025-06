L’uso dell’Ai in ambito militare non è una novità | ora la tendenza si fa più ampia

L’uso dell’IA in ambito militare non è più una novità, ma sta diventando sempre più strategico e diffuso. Già dal 2018, il Pentagono ha investito significativamente in progetti di intelligenza artificiale per accelerare decisioni e rafforzare la resilienza sul campo. L’accordo con OpenAI Public Sector LLC rappresenta solo uno degli ultimi passi in questa evoluzione, che apre nuove frontiere alla tecnologia e alla sicurezza globale.

Il Pentagono già dal 2018 annunciava degli investimenti in programmi di intelligenza artificiale, dando priorità a iniziative che promettevano un processo decisionale più rapido e una maggiore resilienza sul campo di battaglia. Il recente accordo con OpenAI Public Sector LLC, una società affiliata specializzata di OpenAI, fa parte di una tendenza più ampia che vede i pianificatori della difesa rivolgersi a sviluppatori di intelligenza artificiale. Al momento dell’assegnazione, sono stati impegnati 1.999.998 dollari provenienti dai finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo, i test e la valutazione dell’anno fiscale 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’uso dell’Ai in ambito militare non è una novità: ora la tendenza si fa più ampia

