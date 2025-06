Lunghe code incidenti lavori | sulla Statale Regina un’altra estate da incubo

Un’altra estate da incubo sul lago di Como, tra lunghe code e incidenti sulla Statale Regina. I turisti arrivano, ma le auto e i cantieri creano ingorghi e frustrazione, rendendo il viaggio un vero e proprio calvario. La situazione si trascina da settimane, con lavori che procedono a passo di lumaca e una viabilità sempre più compromessa. Quando finirà questa lunga attesa?

Tremezzina (Como) – Ennesima estate difficile sul lago di Como, dove i turisti sono i benvenuti, un po' meno le loro auto che mandano in tilt una viabilità a dir poco precaria. Lungo la Statale Regina non si contano code e incidenti, ormai quotidiani, oltre all'insofferenza per il cantiere della Variante della Tremezzina che procede a rilento. Dopo settimane di stop i lavori sono ripresi in primavera, ma l'avanzamento è di pochi metri al giorno e le proteste, oltre che verso il ministero dei Lavori pubblici e in particolare il ministro Matteo Salvini, iniziano a prendere di mira i sindaci del lago.

