Lunetta Gamberini Nuovo raid vandalico | Bande di giovanissimi devastano i locali

Ennesimo raid vandalico nel parco Lunetta Gamberini. Sono tornati a colpire, e questa volta nel mirino sono finite due attività commerciali interne all'area verde. Hanno rovesciato i tavoli e le sedie, tirato giù un cartellone e spaccato un biliardino. E hanno lasciato un tappeto di vetri per le bottiglie rotte. Ad agire sarebbero stati dei ragazzini, spesso si vedono bande di giovanissimi girare per il parco. E, questa volta, a farne le spese sono stati due bar, lato via degli Orti. Un problema che c'è da tempo nella zona ed è molto sentito, al punto che proprio in questi giorni Fratelli d'Italia ha lanciato una raccolta firme per chiedere che vengano installate delle telecamere e che ci sia più sicurezza nel quartiere.