L’ultimo saluto a Lorenzo Sfilata di moto e palloncini

Un'emozione intensa ha attraversato Bucine nel giorno dei funerali di Lorenzo Bitossi, il giovane scomparso a soli 17 anni in un tragico incidente. La sua memoria è stata onorata con una commovente sfilata di moto e palloncini, un gesto di affetto e ricordo che ha coinvolto quasi centinaio di persone, tra cui molti giovani. Un momento di dolore condiviso che rimarrà nel cuore di tutti, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile e preziosa.

Un fiume di persone, quasi un centinaio, ha salutato il 17enne Lorenzo Bitossi, morto mercoledì a Siena per i gravi postumi di un incidente in moto avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a pochi passi dal centro storico di Bucine dove, nella mattinata di ieri, si sono officiati i funerali. Dramma e disperazione, stati emotivi che hanno accumunato i tanti presenti davanti alla chiesa del paese con la maggior parte di questi ragazzi tra i 15 anni di età in su che hanno voluto partecipare in prima persona a questa giornata che non può e non potrà mai essere rimossa dalla loro testa. L'ultimo viaggio di Lorenzo da San Leolino, dove viveva con la mamma ed era esposta la sua salma, a Bucine è stato affianco dei suoi amici tutti in sella alla moto, con primo della fila il coetaneo che proprio sabato, trovandosi a pochi metri di stanza dal ragazzo, ha assistito in diretta alla tragica scena.