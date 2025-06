L' ultimo atto del matrimonio dei Bezos | festa a tema Dolce notte l' ospite musicale misterioso e l' immancabile cappello di Leonardo DiCaprio

L’ultimo atto del matrimonio dei Bezos, una festa a tema “Dolce Notte”, si trasforma in un evento da sogno all’Arsenale di Venezia. Tra ospiti d’eccezione come Kendall, Kylie Jenner e Vittoria Ceretti, e un misterioso artista musicale, la celebrazione si arricchisce di dettagli sorprendenti, inclusi i cappelli di Leonardo DiCaprio. Ma mentre la mondanità brilla, fuori si scatenano proteste contro l’invasione dei super-ricchi, rivelando un’Italia divisa tra lusso e giustizia.

Il capitlo finale delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez va in scena all’Arsenale di Venezia tra look da camera da letto. In laguna sfilano Kendall e Kylie Jenner e Vittoria Ceretti. Fuori, intanto, 600 manifestanti protestano contro l’invasione dei super-ricchi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'ultimo atto del matrimonio dei Bezos: festa a tema Dolce notte, l'ospite musicale misterioso e l'immancabile cappello di Leonardo DiCaprio

In questa notizia si parla di: bezos - atto - matrimonio - festa

Trenta milioni di euro per tre giorni di festa blindata. Yachts, cocktail esclusivi, strade chiuse, luoghi simbolo occupati, la città trasformata in un parco giochi per miliardari. Sto parlando ovviamente del matrimonio faraonico di Jeff Bezos, proprietario di Amazon, Vai su Facebook

?Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. In centinaia al corteo «No Bezos»; Lauren Sánchez, tutti gli abiti indossati per il matrimonio con Jeff Bezos. Erano davvero 27 come si mormorava?; Matrimonio Bezos e Sanchez a Venezia: denunciati i manifestanti, il party blindato.

L'ultimo atto del matrimonio dei Bezos: festa a tema Dolce notte, l'ospite musicale misterioso e l'immancabile cappello di Leonardo DiCaprio - Il capitlo finale delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez va in scena all’Arsenale di Venezia tra look da camera da letto. vanityfair.it scrive

Matrimonio Bezos, è il momento della festa: tutti i look degli ospiti al ballo all'Arsenale di Venezia - Ultimi festeggiamenti per il weekend più chiacchierato dell'estate: vi mostriamo tutti i look indossati dagli sposi e dagli ospiti al ballo all'Arsenale di Venezia, sulle note di Lady Gaga ed Elton Jo ... Da vanityfair.it