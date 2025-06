Luisa Ranieri preside per il riscatto Sandokan con Can Yaman Orietta Berti e la ricetta della felicità | ecco le novità delle nuove fiction Rai

Preparati a un emozionante viaggio nel mondo della fiction Rai, dove i grandi ritorni si mescolano a novità sorprendenti. Tra storie di riscatto, personaggi iconici e chicche speciali, il palinsesto 2025/2026 promette di conquistare il cuore del pubblico, offrendo intrattenimento di qualità e sorprese inaspettate. Scopriamo insieme le anteprime che renderanno questa stagione imperdibile.

Tante novità, ritorni attesissimi, volti storici e attori in rampa di lancio e qualche chicca speciale, come il ritorno del meglio del Commissario Montalbano (per celebrare i cento anni della nascita di Camilleri) e il reboot di Sandokan. Sono questi alcuni dei tasselli che compongono l’offerta della fiction Rai annunciata durante la presentazione di Palinsesti 20252026. Dai titoli originali che aprono nuovi percorsi narrativi e introducono personaggi inediti, ai sequel più attesi dal pubblico, ecco tutti i dettagli Rete per Rete. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Luisa Ranieri preside per il riscatto, Sandokan con Can Yaman, Orietta Berti e la ricetta della felicità: ecco le novità delle nuove fiction Rai

