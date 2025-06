Luis Henrique | Chivu mi aiuta! Inter bell’accoglienza e sono pronto

Luis Henrique si apre con entusiasmo dal ritiro dell’Inter, raccontando le sue prime settimane in nerazzurro e il sostegno di Cristian Chivu, che lo sta aiutando ad ambientarsi. Con l’attenzione ormai rivolta alla sfida contro il Fluminense, il giovane talento manifesta tutta la sua felicità e determinazione nel realizzare un sogno. La sua energia e il supporto del club lo motivano a dare il meglio, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Luis Henrique parla delle sue prime settimane all’Inter e di come tutti lo stiano aiutando, compreso Cristian Chivu. Così alla vigilia del Fluminense. Poche ore fa ha parlato il padre. INTER E FLUMINENSE – Luis Henrique dal ritiro di Charlotte parla dei suoi primi momenti in nerazzurro e della partita col Fluminense: « Va tutto molto bene, sono felice: ho realizzato il sogno di giocare per un Club così grande e importante. Spero di fare molto bene per questi colori. So che è un momento molto importante, affrontiamo la Fluminense che è forte, una squadra di qualità. Per vincere servirà concentrazione, sarà una grande partita ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique: «Chivu mi aiuta! Inter, bell’accoglienza e sono pronto»

In questa notizia si parla di: luis - henrique - inter - chivu

