Luis Henrique a Inter TV | Ho realizzato il sogno di giocare in un club così grande Chivu mi aiuta molto e mi dice quella cosa

Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha emozionato i tifosi con le sue parole alla vigilia della sfida contro il Fluminense. Dopo aver realizzato il sogno di vestire questa grande maglia, si apre al pubblico svelando il suo entusiasmo e le parole di incoraggiamento di Chivu. I primi giorni in nerazzurro sono stati un mix di emozioni e determinazione, e lui è pronto a scrivere nuove pagine di questa avventura incredibile.

L'esterno destro dell'Inter, Luis Henrique, ha parlato così alla vigilia del match contro il Fluminense nel Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter Fluminense, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, l'esterno nerazzurro Luis Henrique si è espresso così. I PRIMI GIORNI CON LA MAGLIA DELL'INTER – « Va tutto molto bene, sono felice: ho realizzato il sogno di giocare per un Club così grande e importante. Spero di fare molto bene per questi colori ». LA SFIDA CONTRO UNA SQUADRA BRASILIANA – « So che è un momento molto importante, affrontiamo la Fluminense che è forte, una squadra di qualità.

