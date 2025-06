Luis Enrique | Contro Messi e l’Inter Miami partita speciale ma il Psg vuole vincere Le Parisien

La partita tra Paris Saint-Germain e Inter Miami si preannuncia come un evento imperdibile, con Luis Enrique pronto a sfidare Messi e la squadra americana in un incontro che promette emozioni forti. Dalla sua conferenza stampa al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il tecnico spagnolo ha espresso entusiasmo e qualche critica, sottolineando l’importanza di questa sfida per il futuro delle sue squadre. Un match che, sotto ogni aspetto, si prospetta decisivo e ricco di sorprese.

A poche ore dal fischio di inizio dell’attesa sfida tra Paris Saint-Germain e Inter Miami, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Un impianto che ha impressionato il tecnico spagnolo per modernitĂ e aria condizionata, ma non per le condizioni del terreno di gioco, giudicato “inadeguato”. La partita avrĂ per lui un sapore particolare: dall’altra parte ci saranno infatti, molti ex fuoriclasse del suo Barcellona vincente, tra cui Messi, Busquets, Alba, Suarez e l’attuale allenatore Mascherano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Contro Messi e l’Inter Miami partita speciale, ma il Psg vuole vincere» (Le Parisien)

