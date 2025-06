Luigi Petrella travolto da un' auto viene lasciato a terra agonizzante e muore Fermato il presunto pirata

Una tragedia sconvolge Mondragone: Luigi Petrella, giovane di 16 anni, perde la vita dopo essere stato investito da un'auto. La polizia ha arrestato in Umbria un 53enne, con precedenti per camorra e fratello di un collaboratore di giustizia, ritenuto il presunto pirata della strada. La comunità chiede giustizia per questa drammatica perdita, mentre le indagini continuano a fare luce sull’accaduto.

È stato rintracciato in Umbria un 53enne con precedenti per camorra accusato di essere il pirata della strada che venerdì sera ha investito Luigi Petrella, il ragazzo di 16 anni morto venerdì sera a Mondragone, nel Casertano. L'uomo, pluripregiudicato e fratello di un collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Today.it

Luigi Petrella morto a 16 anni: il suo scooter travolto da un'auto pirata a Mondragone

