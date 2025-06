Luigi Petrella morto a 16 anni in un incidente in scooter | fermato pregiudicato di 54 anni

Una tragedia che ha scosso la comunità di Mondragone: Luigi Petrella, appena 16enne, ha perso la vita in un incidente in scooter, mentre Pietro Cascarino, sospettato di aver causato la tragedia, è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda solleva profonde domande sulla responsabilità e sulla sicurezza stradale, lasciando tutti in attesa di giustizia e verità.

Pietro Cascarino, fermato dai carabinieri per la morte di Luigi Petrella, è accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso. È stato arrestato nella sua casa di Mondragone.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Luigi Petrella, morto a 16 anni in un incidente in scooter: fermato pregiudicato di 54 anni

