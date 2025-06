Luigi muore a 16 anni investito da un’auto mentre tornava con lo scooter da una partita di calcetto E’ caccia al pirata della strada Il ragazzo studiava al Caboto di Gaeta

Una tragedia che scuote il cuore di Gaeta e Mondragone: Luigi Petrella, ragazzo di soli 16 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale. Tornava a casa in scooter dopo una partita di calcetto, quando è stato investito da un’auto pirata. La comunità si unisce nel dolore e nella speranza di giustizia. Continua a leggere per scoprire come possiamo contribuire a rendere le nostre strade più sicure.

Un altro dramma sulle strade italiane ha scosso la comunitĂ di Mondragone e Gaeta, con la morte del 16enne Luigi Petrella, giovane studente dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta. Venerdì sera, il ragazzo ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a Mondragone, in provincia di Caserta, quando la sua moto si è scontrata con un'auto pirata. La dinamica dell'incidente: il giovane sbalzato dalla moto. Luigi Petrella stava percorrendo le strade di Mondragone quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato coinvolto in un violento scontro con un'auto che, secondo le prime ricostruzioni, non si è fermata.

