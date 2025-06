Luigi morto a 16 anni | fermato a Perugia il pirata della strada che lo ha ucciso

Tragedia a Mondragone: Luigi Petrella, un giovane di soli 16 anni, perde la vita dopo essere stato investito da un pirata della strada. La comunità piange la scomparsa di un ragazzo che, nel tragico incidente, ha incontrato una fine prematura, mentre il responsabile si è dato alla fuga. La ricerca del pirata si intensifica: chi ha commesso questa grave omissione deve essere individuato e assicurato alla giustizia.

Perugia, 29 giugno 2025 – E’ morto, a soli 16 anni, travolto da un’auto. Luigi Petrella venerdì sera, a Mondragone, in provincia di Caserta, viaggiava sul suo scooter Honda quando un’auto lo ha preso in pieno. Chi era alla guida non si è fermato, mentre il 16enne nel violento scontro è stato sbalzato dal mezzo finendo sull'asfalto. Soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale, Petrella è morto al Pinete Grande Hospital in seguito alle gravi ferite riportate nel sinistro. Dopo ore di indagini i carabinieri hanno fermato a Perugia Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luigi morto a 16 anni: fermato a Perugia il pirata della strada che lo ha ucciso

