Ludovico Viberti non farà i Mondiali nonostante il terzo tempo all-time nei 50 rana? Il regolamento che gli chiude la porta

Ludovico Viberti, nonostante il terzo tempo di sempre nei 50 rana, rimane escluso dai Mondiali 2025 a Singapore a causa delle rigide regole del regolamento. La squadra italiana, tuttavia, punta a grandi risultati e nella rana sono emersi talenti promettenti come Nicolò Martinenghi, che ha conquistato i pass nelle distanze più corte. La sfida è aperta: l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza nel nuoto mondiale.

Le regole sono le regole. Nella squadra italiana che prenderĂ parte ai Mondiali 2025 di nuoto a Singapore le ambizioni per far bene non mancano e soprattutto nella rana ci sono diversi atleti che possono nutrire delle ambizioni. Non è un caso che negli Assoluti primaverili a Riccione sia arrivato il pass di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e i due slot nei 50, sempre con Tete e Simone Cerasuolo. Nel corso del Trofeo Settecolli c'era la possibilitĂ di aggiornare l'elenco della squadra che prenderĂ parte alla rassegna iridata. Di questo ha saputo approfittare Ludovico Viberti, capace di sciorinare un crono da 59.

