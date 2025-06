Lucumi Juve | è il nome per rinforzare la difesa arrivano conferme! Il Bologna ha fissato il prezzo per lasciarlo partire ecco la cifra da sborsare

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la possibile acquisizione di Lucumi, il difensore colombiano sondato come rinforzo ideale per la linea arretrata. Il Bologna ha già stabilito il prezzo da pagare per lasciarlo partire, alimentando le speranze dei tifosi bianconeri di rafforzare la propria difesa. La corsa al colpo si fa incandescente: ecco la cifra da sborsare per assicurarsi il talento. Restate sintonizzati, perché questa trattativa potrebbe essere il colpo di scena decisivo.

Lucumi Juve: il Bologna ha fissato il prezzo per lasciar partire il difensore, balzato tra i preferiti nella lista di Comolli per rinforzare il reparto. Il calciomercato Juve continua la sua ricerca di rinforzi di qualità per il reparto difensivo e un nuovo nome, proveniente dalla Serie A, si è aggiunto alla lista dei desideri. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Jhon Lucumí, solido difensore centrale del Bologna e della nazionale colombiana. Un profilo che per caratteristiche ed esperienza nel nostro campionato rappresenterebbe un innesto affidabile per la retroguardia di Igor Tudor.

