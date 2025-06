Luce e gas via alla nuova bolletta per tutti | i dati come funziona le scelte per risparmiare

Dal 1° luglio, la rivoluzione delle bollette di luce e gas trasforma il modo di gestire i tuoi consumi. Con il nuovo modello dell’Authority, oltre trenta milioni di italiani potranno confrontare facilmente le offerte, risparmiando e scegliendo con consapevolezza. È arrivato lo Scontrino dell’energia, uno strumento che rende più trasparente e accessibile l’intero sistema. Scopri come funziona e le strategie migliori per risparmiare sulla tua prossima bolletta.

Dal 1° luglio scatta la rivoluzione per oltre trenta milioni di italiani: sia i vecchi che i nuovi contratti saranno adeguati al nuovo modello dell’Authority per aumentare la trasparenza. Così si capirà più facilmente se conviene cambiare fornitore. Arriva lo Scontrino dell’energia. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Luce e gas, via alla nuova bolletta per tutti: i dati, come funziona, le scelte per risparmiare

Luce e gas, ecco la bolletta – scontrino: come funziona - Ferrara, 28 giugno 2025 – Dal 1° luglio, le bollette di luce e gas saranno più chiare e facili da comprendere, grazie a un nuovo formato approvato dall’Arera.

