Lucchese punta il poker. Giomi per la doppietta.

L’attesa è alle stelle per la Pistoia-Abetone, un vero palcoscenico di sfide mozzafiato tra i migliori atleti italiani. Tra loro, Matteo Lucchese si prepara a puntare al suo quarto successo, desideroso di confermare il suo dominio tracciato negli ultimi dieci anni. Con Ferrante e Pessina pronti a dare battaglia, questa edizione promette emozioni intense e sorprese incredibili, in un duello che entrerà nella storia...

C’è grande attesa per i concorrenti al via della Pistoia-Abetone, che promettono di darsi battaglia. In campo maschile sicuro protagonista Matteo Lucchese, che punta al quarto successo dopo le tre vittorie ottenute nell’arco dell’ultimo decennio. Se la giocherà con Dario Pietro Ferrante, campione italiano in carica nella 100 km (terzo lo scorso anno) e Simone Pessina, che dopo essersi piazzato secondo nelle ultimissime edizioni sogna il gradino più alto del podio. Attenzione anche a Filippo Bovanini, Marco Menegardi, al keniano Peter Murithi Wahome, al francese Julien Gueydon, al tedesco Marco Sturm ed al cubano Reinel Duque Canizares. 🔗 Leggi su Lanazione.it