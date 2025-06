Lucchese giorni febbrili per il bando A inizio settimana tutti i dettagli

Lucchese attraversa giorni febbrili in vista del bando in arrivo, previsto per l'inizio settimana. Palazzo Orsetti assicura che la lettera della Figc con i requisiti arriverà a breve, aprendo ufficialmente le iscrizioni per almeno due settimane. Sebbene il campionato di Eccellenza inizi intorno al 7 settembre, la vera svolta sarà la nascita di una nuova società, che accelererà il progetto sportivo e potrà finalmente prendere forma.

Notizie di Palazzo Orsetti assicurano che all'inizio della prossima settimana arriverà in Comune la lettera targata Figc contenente tutti i requisiti per partecipare al bando, che è già pronto e che dovrebbe rimanere aperto almeno una quindicina di giorni. E' vero che il campionato di Eccellenza dovrebbe iniziare intorno al 7 settembre, ma prima nascerà una nuova società e prima potrà essere messo mano al progetto sportivo, che dovrebbe riportare la Pantera tra i professionisti nel giro di qualche anno. Si tratta di avere ancora un po'di pazienza e poi sapremo finalmente chi saranno i 'pretendenti' alla mano della Lucchese.

