Nelle scorse ore, c’è stato un fermento tra i club di calcio italiani e internazionali, con il Napoli in vantaggio su tutte le altre pretendenti per Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, considerato il “low cost” ideale come vice Lukaku, sta attirando l’interesse di grandi squadre come l’Atletico Madrid, ma i partenopei sembrano aver preso il sopravvento nella corsa. La strategia del Napoli potrebbe rivelarsi decisiva in questa calda sessione di mercato...

Lorenzo Lucca è la priorità “low cost” del Napoli come vice Lukaku, qualora non dovesse essere raggiunto un accordo con il Liverpool per Darwin Nunez (la pista appare però complicata). L’attaccante dell’Udinese, nelle ultime ore, è stato anche accostato all’Atletico Madrid, ma in pole ci sono gli azzurri. L’Atletico Madrid ha sondato Lucca, ma il Napoli è avanti. Il giornalista Mediaset Orazio Accomando scrive su X: Nelle scorse ore c’è stato un sondaggio dell’Atletico Madrid per Lucca. Un contatto esplorativo, visto l’ottimo rapporto tra i due club e l’apprezzamento di Simeone. Napoli nettamente avanti, pronto a chiudere in settimana e assolutamente non disposto a partecipare ad aste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca, l’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio ma il Napoli è avanti (Accomando)

