un vero e proprio record di caldo estivo. Lucca si prepara a sfidare le sue temperature più torride, lasciando alle spalle ogni precedente primato e dimostrando che il clima sta cambiando rapidamente, portando con sé sfide sempre più intense. La domanda ora è: riuscirà questa città a sopportare un clima così infuocato?

Lucca, 29 giugno 2025 – La sfida per conquistare il primato del giorno più caldo dell’anno è ufficialmente aperta. Venerdì si era registrata a Lucca, nella stazione dell’Orto botanico, una temperatura massima, considerando la media su 15 minuti, di 35,4 gradi C e una massima, considerando la media su 5 minuti, di 35,5 gradi C, alle ore 14,40. Ieri si sono raggiunti invece i 38,2 gradi C, considerando la media su 5 minuti, alle ore 15,45; ovvero una temperatura di 37,9 gradi C considerando la media su 15 minuti fra le ore 15,30 e le 16. Con i valori di questi ultimi due giorni il giugno 2025 si è già piazzato, stabilmente, al secondo posto nella classifica del più caldo degli ultimi 90 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, è un caldo da paura: superati i 38 gradi, e non è finita

Allerta giallo per il caldo mercoledì 11 giugno e giovedì 12 giugno con temperature di 34 e 35 gradi. Arancione venerdì 13 giugno con temperature fino a 36 gradi

