Lorenzo Perugini non ce l' ha fatta | addio all' imprenditore 34enne Fatale lo schianto in moto sulla Corinaldese

Una tragedia sconvolge la comunità di Corinaldo: Lorenzo Perugini, imprenditore stimato di 34 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale Corinaldese. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra amici e familiari, mentre le autorità indagano sulle cause dello schianto. Un dolore che colpisce tutti noi: addio a un giovane talento che ora ci lascia troppo presto.

SENIGALLIA - E' Lorenzo Perugini, 34 anni, imprenditore molto conosciuto a Corinaldo, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la provinciale Corinaldese, all’altezza di Brugnetto di Senigallia. Il giovane stava rientrando a casa in sella alla sua. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

