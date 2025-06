Loredana Zambelli la Farmacia un Business da Oltre 27 Miliardi con una crescita senza sosta

Loredana Zambelli, figura di spicco nel settore farmaceutico, ha portato il business delle farmacie italiane a superare i 27 miliardi di euro, confermando un percorso di crescita costante. Il settore si evolve rapidamente, grazie alla trasformazione del ruolo della farmacia come presidio sanitario e all’espansione del canale online. Milano si conferma centro nevralgico di questa rivoluzione, evidenziando come l’innovazione continui a plasmare il futuro del mercato farmaceutico in Italia.

Il settore delle farmacie in Italia si conferma un comparto economico solido e in continua espansione, con un fatturato che ha superato i 27,3 miliardi di euro nel 2024. Una crescita moderata ma costante, trainata dalla trasformazione del ruolo della farmacia, sempre più presidio sanitario territoriale, e dall’inarrestabile ascesa del canale online. Milano, Italia – Il mercato della farmacia italiana gode di ottima salute. Secondo i dati più recenti, il giro d’affari complessivo del settore ha raggiunto i 27,3 miliardi di euro nel corso del 2024, registrando un incremento di circa il +2,7% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Citypescara.com

