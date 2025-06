L’ordinanza regionale L’ira dei sindacati | Noi non coinvolti E la tutela va estesa

L'ordinanza regionale sulla tutela dei lavoratori all'aperto in Liguria infiamma il dibattito pubblico, tra polemiche e divisioni tra sindacati. Mentre alcuni gioiscono per una maggiore sicurezza, altri sottolineano come la misura non coinvolga completamente tutte le parti interessate. La questione aperta riguarda soprattutto l’estensione della tutela e l’efficacia delle restrizioni. È chiaro che questa discussione avrà ripercussioni durature sul mondo del lavoro e sulla salute dei lavoratori.

Polemiche roventi – e non solo per le temperature – e sindacati divisi. Continua a far discutere l'ordinanza emanata da Regione Liguria per la tutela dei lavoratori all'aperto che prestano attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento – in vigore fino al 31 agosto 2025 – dispone il divieto di svolgere attività lavorative all'aperto nelle fasce orarie più a rischio (dalle 12.30 alle 16) nei giorni in cui le mappe di rischio pubblicate dal portale worklimate segnalano livelli alti di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole.

