Lodi giovane di 21 anni trovato morto nei campi vicino all’A1

Una tragedia scuote la provincia di Lodi: un giovane di 21 anni, originario del Marocco e residente ad Avezzano, è stato trovato senza vita nei campi vicino all’autostrada. La scoperta, avvenuta ieri sera grazie all’allarme della madre, ha lasciato tutti sgomenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’evento, che si presenta come un grave mistero. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperà questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ucciso con un colpo al torace: indagano i carabinieri. Un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina ma residente ad Avezzano (provincia dell’Aquila), è stato rinvenuto privo di vita nella serata di ieri, 28 giugno, in un’area di campagna nei pressi dell’ Autostrada del Sole, tra i comuni di Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. Il ritrovamento e l’allarme della madre. Il corpo del giovane, scomparso da venerdì, è stato scoperto con una ferita da arma da fuoco al torace, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe risultata fatale. L’allarme è stato dato dalla madre del ragazzo, avvisata da due amici del figlio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lodi, giovane di 21 anni trovato morto nei campi vicino all’A1

In questa notizia si parla di: anni - lodi - giovane - trovato

In vacanza a Riccione da 30 anni. La coppia sceglie Villa Lodi Fè per le nozze e viene sposata dalla sindaca - Un amore che dura da trent'anni merita una cornice speciale! Anja Favuzzi, innamorata di Riccione fin da piccola, ha scelto Villa Lodi Fè per il suo matrimonio, celebrato dalla sindaca.

TROVATO MORTO FABIO Lavorava all’università, la montagna era la sua grande passione, ha vissuto questo territorio in pienezza. Ieri,Fabio Trevisan 28 anni di Laives ,è stato travolto da una slavina sul Gran Zebru’ nel gruppo dell’Ortles e questa mattina i s Vai su Facebook

Ragazzo di 21 anni trovato morto in un campo; Il giallo del ragazzo di 21 anni trovato morto in un campi di mais a Pieve Fissiraga; Ragazzo di 21 anni ucciso, il cadavere trovato nei campi vicino l'A1 all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi): è.

Giallo a Lodi: 21enne ucciso a colpi d'arma da fuoco trovato in un campo - Il cadavere di un giovane di 21 anni è stato trovato nella serata di ieri vicino a un terreno agricolo in provincia di Lodi, tra i paesi di Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga. Da msn.com

Un giovane di 21 anni trovato morto nel Lodigiano - Un giovane di 21 anni di origine marocchina è stato trovato morto nei campi vicino l'Autostrada del Sole all'altezza di Pieve Fissiraga. tg.la7.it scrive