Lodi 21enne trovato morto in un campo | sul corpo possibili segni di arma da fuoco

Una tragica scoperta scuote Lodi: un giovane di appena 21 anni viene trovato morto in un campo, con evidenti segni di arma da fuoco sul corpo. La sua scomparsa, avvenuta venerdì scorso, aveva già destato preoccupazione, culminando in questa drammatica scena che solleva numerosi interrogativi sulla sua fine improvvisa. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa perdita e fare giustizia.

Il 21enne sarebbe scomparso dallo scorso venerdì, come testimoniato dalla madre del giovane che ha raccontato di aver denunciato il mancato ritorno a casa del figlio. Dal suo allontanamento non si sono avuto più sue notizie fino al pomeriggio di ieri, quando due amici sono giunti a casa della madre della vittima per riferirle che suo figlio era stato ucciso.

