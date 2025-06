L’obiettivo è la pace nel mondo Anche se non sarà centrato in pieno potrà bastare qualcosa di simile

L'obiettivo di promuovere la pace nel mondo, anche se ambizioso, rappresenta un faro di speranza per l'umanità. In tempi di conflitti e violenze crescenti, diventa fondamentale riflettere sulle vie per una risoluzione duratura. Solo attraverso impegno condiviso e consapevolezza possiamo sperare di spegnere gli incendi della guerra e costruire un futuro di pace e armonia globale.

Con il trascorrere dei giorni, il verificarsi di veri e propri eccidi in danno a tutti quanti sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nella congerie di azioni criminali che stanno dilaniando il mondo in maniera violenta come era successo prima d’ ora solo qualche volta, si fa sempre più strada la convinzione che la soluzione del problema delle guerre che stanno divampando attualmente, finirá con la presa di coscienza che il loro cessare potrá avvenire per opera di un conciliatore terzo a quelle vicende. Lo stesso che, per la peculiarità del proprio incarico, dovrà avere una buona dose di capacità di mediazione, quindi una particolare attitudine al confronto diplomatico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

