Lo studioso varesino Uno sguardo nei cieli | Dagli uccelli capiamo la salute del territorio

Nell’affascinante osservatorio della natura, Milo Manica ci mostra come lo sguardo ai cieli e agli uccelli possa rivelare lo stato di salute del nostro territorio. Con una laurea in Scienze della natura e un impegno costante nella conservazione, questo studioso varesino si dedica alla tutela di specie rare e minacciate, contribuendo a preservare l’equilibrio degli ecosistemi. La sua passione e competenza rappresentano un faro per la biodiversità locale e oltre.

Milo Manica, 31 anni, laurea magistrale in Scienze della natura a Pavia, si occupa di conservazione della natura e collabora con parchi, fondazioni, associazioni ed enti nella protezione, ricerca e promozione delle risorse naturali. L’impegno è rivolto soprattutto a progetti su uccelli e anfibi per il miglioramento ambientale dei loro ecosistemi e conservazione delle specie. È presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia odv e di Tutela anfibi basso Verbano odv, socio Lipu e della Società di Scienze Naturali del Vco. Dottor Manica, quando è nata la sua passione per l’ornitologia? "Ho sempre avuto interesse per la natura, ma si è sviluppato con il percorso di studi universitari a Pavia, quindi circa 10 anni fa, una passione che continua con il Gruppo Insubrico di Ornitologia con una settantina di soci che si occupa di ricerca ornitologica in provincia di Varese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo studioso varesino. Uno sguardo nei cieli: "Dagli uccelli capiamo la salute del territorio"

In questa notizia si parla di: uccelli - studioso - varesino - sguardo

Lo studioso varesino. Uno sguardo nei cieli: Dagli uccelli capiamo la salute del territorio.

Lo studioso varesino. Uno sguardo nei cieli: "Dagli uccelli capiamo la salute del territorio" - La ricerca e divulgazione con il Gruppo Insubrico di Ornitologia. Secondo ilgiorno.it

João Pedro Rodrigues, lo sguardo segreto degli uccelli - "O ornitologo" premio alla regia, sarà al festival di Toronto. Si legge su ilmanifesto.it