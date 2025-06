Lo Stretto di Messina a nuoto l' ultima impresa di Massimiliano Ossini per abbattere le barriere

Massimiliano Ossini, noto volto di Uno Mattina, si prepara a sfidare le acque dello Stretto di Messina in un’impresa straordinaria: nuotare 3,3 km tra le insidie delle correnti e le barriere culturali. Dalla vetta del K2 alle sfide più ardue, questa traversata rappresenta un atto di coraggio e determinazione. Domani, il conduttore si immergerà in mare, dimostrando che nessuna barriera è invalicabile. Un’altra impresa che ispira e unisce, lasciandoci con la speranza di superare ogni limite.

