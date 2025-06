Lo show di 9 delfini nel mare di Riccione | Uno spettacolo emozionante

Riccione si è trasformata in un palcoscenico naturale, regalando uno spettacolo emozionante e indimenticabile: nove delfini che, tra giochi e scivolate, hanno incantato tutti coloro che si trovavano a bordo di una barca nel mare cristallino della nostra costa. Un incontro magico che ha rafforzato il legame tra uomo e natura, ricordandoci quanto sia prezioso proteggere questi meravigliosi abitanti degli oceani. La magia di oggi resterà impressa nei cuori di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

Riccione, 29 giugno 2025 - Avvistare i delfini al largo della nostra costa non è un fatto inusuale. Ma quello avvenuto oggi, verso le 14, a circa un miglio dalla costa di Riccione è stato un incontro davvero speciale. Una famiglia uscita in barca ha avuto il privilegio di incrociare un branco di nove delfini. Gli animali hanno 'accompagnato' l'imbarcazione per qualche minuto nuotando in scia, per la gioia dei bambini e delle altre persone a bordo. Le immagini del video dell'incontro parlano da sole: i delfini che nuotano e saltano seguendo la barca, quasi a voler salutare la famiglia sulla barca: "Uno spettacolo davvero emozionante, indimenticabile, soprattutto per i bambini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo show di 9 delfini nel mare di Riccione: “Uno spettacolo emozionante”

