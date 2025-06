Lo aspettavamo a casa per pranzo | lo schianto in moto e il dolore per la morte di Morlotti

Lo aspettavamo a casa per pranzo, ma quella mattina di giugno si è trasformata in tragedia. Lo schianto in moto di Alessandro, 53 anni, ha sconvolto tutti, lasciando un dolore profondo e ricordi indelebili. La compagna Izabela rivive quei momenti drammatici, testimoniando il vuoto lasciato dalla perdita prematura di un uomo amato. Una storia che tocca il cuore di chi conosceva Alessandro e ci ricorda quanto fragile possa essere la vita.

LA TRAGEDIA. L’incidente nella mattinata di sabato 28 giugno sulla strada per Selvino. Alessandro aveva 53 anni: i ricordi della compagna Izabela. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Lo aspettavamo a casa per pranzo»: lo schianto in moto e il dolore per la morte di Morlotti

In questa notizia si parla di: aspettavamo - casa - pranzo - schianto

«Lo aspettavamo a casa per pranzo»: lo schianto in moto e il dolore per la morte di Morlotti; Aereo caduto a Nettuno, lo strazio per i nuotatori morti: «Li aspettavamo a casa»; «Lo aspettavamo a casa per pranzo»: lo schianto in moto e il dolore per la morte di Morlotti.